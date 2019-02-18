تراند اليوم : ناسيني ليه فيديو كليب HD.. فيديو كليب تامر حسني ناسيني ليه Naseny Leh تحميل فيديو كليب ناسيني ليه...

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"ناسيني ليه" تتصدر تويتر ويوتيوب

وحققت أغنية "ناسيني ليه" ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور، منذ طرحها بالأمس، كما تصدرت قائمة الأكثر تداولًا على موقعي تويتر ويوتيوب، محققة أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة في عدة ساعات.

وشهد كليب الأغنية ظهور الفنانة أسيل عمران، والتي تألقت بأدائها التمثيلي أمام تامر حسني، كما وجه لها تامر في نهاية الأغنية شكرًا خاصًا لظهورها في الأغنية.

أسيل عمران تعلق على نجاح الأغنية

وحرصت أسيل عمران على التعليق على ردود الأفعال حول الأغنية، حيث قالت عبر حسابها على انستجرام: "قصة لمست الغالب منا حتى لو ما مرينا فيها، نعرف أحد عاشها، نعرف اثنين خسروا حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ما حاربوا عشان حبهم".

ووجهت أسيل رسالة شكر لتامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، ومحبيها أيضا، قائلة: "شكرًا كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قال لي بكيتونا، صدقوني أنا بكيت لما قالوا لي القصة قبل ما نبدأ تصوير.. تامر شكرًا كثير على رقيك واحترافيتك في الشغل، التمثيل معاك صادق، المخرج المبدع سعيد الماروق شكرًا، شكرًا لكل طاقم العمل وشكرًا بسمة لأنك حسستيني إني في بيتي الثاني".

أغنية "ناسيني ليه"

الجدير بالذكر أن أغنية "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم وإخراج سعيد الماروق، وتم تصويرها في الإسكندرية، وتدور فكرتها حول فراق اثنين كانت تجمعهما قصة حب قوية.

وكان من المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم 15 فبراير الجاري، لكن تم تأجيل طرحها لعدم جاهزيتها تقنيًا، وقدم تامر حينب اعتذارًا لجمهوره وقتها مؤكدًا أنه ستم طرح الأغنية في أقرب وقت.