ترقب مسلسل أرطغرل شاه التركي الحلقة ۱۳٦ الخامسة عشر .. متابعة أحداث الحلقة الجديدة

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يستمر مسلسل أرطغرل في تقديم العروض الجيدة المباشر في الحلقات الهامة، وحصل أرطغرل على أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، ونتابع معكم الإحصائية الخاصة بالمشاهدات.

ترتيب المشاهدات

مسلسل أرطغرل حاز على العديد من الجوائز، وقام نجم الكرة مسعود أوزيل بزيارة موقع التصوير في تركيا، ويعد أوزيل نجم الكرة الألماني ذو أصول تركية.

إعلان مسلسل أرطغرل 136

تابع الحلقة الخامسة عشر من هنا، وتأتي الحلقة في يوم الأربعاء المقبل 20-2-2019، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها

يتم بث الحلقات على قناة التركية الأولى TRT1 يوم الأربعاء بالمساء، والإعادة على قناة اليرموك الأردنية بالترجمة، ونتابع المزيد من التقارير.