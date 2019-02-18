نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الإثنين 18-2-2019 في البنوك سعر الدولار والريال السعودي ومعظم العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الإثنين 18-2-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.57 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإستثمار العربي AIB البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.57 17.67 أسبوع واحد مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 ساعتين بنك قناة السويس 17.52 17.62 ساعتين بنك التنمية الصناعية 17.52 17.62 5 أيام المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 ساعتين بنك المشرق 17.52 17.62 4 أيام بنك التعمير والإسكان 17.52 17.62 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 17 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.51 17.61 21 ساعة بنك بلوم 17.51 17.61 4 أيام المصرف المتحد 17.51 17.61 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.51 17.61 يوم واحد كريدى أجريكول 17.51 17.61 يوم واحد بنك الكويت الوطني NBK 17.51 17.61 4 أيام بنك عودة 17.51 17.61 يوم واحد بنك البركة 17.51 17.61 4 أيام بنك مصر إيران التنمية 17.50 17.60 21 ساعة البنك العقاري المصري العربي 17.50 17.60 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 17.50 17.60 ساعتين بنك مصر 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 4 أيام البنك التجاري الدولي (CIB) 17.49 17.59 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 23 ساعة بنك الإسكندرية 17.49 17.59 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 4 أيام بنك الإستثمار العربي AIB 17.49 17.59 4 أيام البنك المركزى المصرى 17.48 17.62 20 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.90 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 19.88 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.04 5 أيام المصرف العربى الدولى 19.81 19.93 ساعتين بنك التنمية الصناعية 19.80 19.99 5 أيام البنك العقاري المصري العربي 19.77 19.93 ساعتين بنك قناة السويس 19.77 19.96 ساعتين بنك المشرق 19.77 19.96 ساعة واحدة بنك مصر إيران التنمية 19.77 20.02 25 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.76 19.94 ساعتين بنك عودة 19.76 19.94 ساعتين المصرف المتحد 19.76 19.94 ساعتين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.76 19.94 ساعتين كريدى أجريكول 19.76 19.94 26 دقيقة البنك المصرى الخليجى 19.76 19.95 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 19.75 19.93 ساعتين البنك المركزى المصرى 19.74 19.91 20 ساعة بنك مصر 19.74 19.92 ساعتين البنك الأهلي المصري 19.74 19.92 ساعتين البنك التجاري الدولي (CIB) 19.74 19.92 ساعتين البنك العربي الأفريقي الدولى 19.74 19.92 ساعتين البنك الأهلى اليونانى 19.74 19.92 55 دقيقة بنك الإستثمار العربي AIB 19.74 19.92 ساعتين مصرف أبوظبى الإسلامى 19.72 19.91 ساعتين بنك التعمير والإسكان 19.71 20.00 21 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.67 19.92 24 ساعة بنك بلوم 19.67 19.92 16 دقيقة بنك البركة 19.67 19.98 24 ساعة بنك الإسكندرية 19.63 19.88 يوم واحد

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.67 المصرف العربى الدولى أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 ساعتين اتش اس بى سى HSBC 4.67 4.69 ساعتين البنك المصرى الخليجى 4.67 4.70 ساعتين بنك مصر 4.67 4.69 ساعتين البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 4 أيام بنك بلوم 4.67 4.70 16 دقيقة بنك عودة 4.67 4.70 ساعتين البنك المركزى المصرى 4.66 4.70 20 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.66 4.71 أسبوعين بنك قناة السويس 4.66 4.70 ساعتين مصرف أبوظبى الإسلامى 4.66 4.70 ساعتين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.70 ساعتين بنك الإستثمار العربي AIB 4.65 4.69 4 أيام بنك المشرق 4.65 4.70 4 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 ساعتين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 4 أيام كريدى أجريكول 4.65 4.69 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 25 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 4.64 4.70 4 أيام البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 55 دقيقة المصرف المتحد 4.64 4.70 4 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 ساعتين بنك التنمية الصناعية 4.64 4.70 5 أيام بنك الإسكندرية 4.63 4.68 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 4.63 4.73 ساعتين بنك التعمير والإسكان 4.60 4.71 21 ساعة بنك البركة 4.59 4.73 4 أيام

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرار سعر العملات اليوم الإثنين 18-2-2019 في البنوك، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم متوسط 17.50 للشراء، و17.60 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 19.65 للشراء، وسجل سعر البيع 19.89، فيما سجل متوسط سعر الريال العماني اليوم للشراء 45.70، بينما سجل سعر البيع 46.00، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

الإثنين 18-2-2019 في البنوك، حيث سجل متوسط 17.50 للشراء، و17.60 للبيع، بينما سجل 19.65 للشراء، وسجل سعر البيع 19.89، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. ارتفاع طفيف في اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية، حيث ارتفع السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.53 للشراء، و17.63 عند البيع.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.