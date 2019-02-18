مسلسلات رمضان 2019 تشهد ثنائيات جديدة للمرة الأولى سيشاهدها المتابع العربي

بوتيرة متسارعة ومتشابكة بدأت تظهر وتتوالى التسريبات الخاصة بتحضيرات الأعمال الدرامية الجديدة المرتقبة في رمضان المقبل لهذا العام, إذ بدأت ملامحه تتضّح حاليًا خاصة مع بدء تصوير المسلسلات التي ستتنافس في الموسم الدرامي المرتقب.

وسيشهد هذا العام وجود بعض الثنائيات الفنية لنجومٍ يتعاونا للمرة الأولى معًا في الدراما, نرصدُ لكم منها:

أحمد فهمي وهنا الزاهد

بعد إعلان خطبتهما منذ فترة, قرّر الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد العمل سويًا في عمل درامي جديد, بعنوان "الواد سيّد الشحات" وهو من تأليف ورشة كتابة بقيادة مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي, ومن المقرر بدء تصويره الأسبوع القادم.

وتعدّ تلك المرة الأولى التي يتعاون فيها أحمد فهمي مع هنا الزاهد في عملٍ فني, وكانت هنا قد صرّحت قبل ذلك بأنّها يصعبُ عليها التمثيل أمام أيّ شخص مقرّب منها, ولا زالت متخوّفة من تجربة الوقوف أمام خطيبها كممثلة.

نادين نسيب نجيم وقصي خولي

مثلما اعتادت الفنانة نادين نسيب نجيم مشاركة عدد من النجوم الرجال في أعمالهم الدرامية وكان آخرها مسلسل "طريق" مع عابد فهد, اختارت ناددين أن تشارك هذا العام الفنان قصي خولي للمرة الأولى في مسلسل "خمسة ونص" الذي يقوم بإنتاجه صادق الصبّاح.

ومن المقرّر أن تجسّد نادين دور طبيبة أورام في المسلسل الذي يناقش تأثير الإعلام على حياة الأشخاص وتعاملاتهم اليومية.

عابد فهد وستيفاني صليبا

للمرة الأولى يقف النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا أمام بعضهما البعض في عمل درامي, حيث يشاركا في بطولة مسلسل "دقيقة صمت" الذي يُخرجه شوقي الماجري ومن إنتاج صادق الصبّاح.

إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني

بعد أن شاركت زوجها الفنان حسن الرداد العام الماضي ببطولة مسلسل "عزمي وأشجان" , تعاقدت الفنانة إيمي سمير غانم على بطولة مسلسل جديد لم يتم الاستقرار على تفاصيله حتى الآن, وسيشاركها البطولة الفنان حمدي الميرغني أحد أبطال فريق "مسرح مصر". بحسب موقع دوت مصر.