الكوميديا تأخذ نصيب الأسد من دراما رمضان

هذه المرة يُلاحط استحواذ المسلسلات الكوميدية في حلبة المنافسة الرمضانية لعام 2019 ضمن الأعمال الدرامية التي يجري التحضير لها من هذه الأوقات, حيث زادت بقيمة مسلسلين قياسًا بالعام الماضي؛ إذ قدّمت الدراما 4 مسلسلات كوميدية في 2018, مما يعني أنّ الجمهور أصبح لديه عدّة اختياراتٍ في الموضوعات الكوميدية التي سيقدّمها صنّاعُ الدراما هذه العام. ونرصد لكم 6 أعمال مشاركة في دراما رضان المقبل وهي كالتالي:

مسلسل "نظرة عين" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، وهو اسم مؤقت طرحه صناع العمل، لحين الاستقرار على اسم نهائى، ويشارك فى بطولته حمدى المرغنى، شيماء سيف، بيومى فؤاد، عمرو وهبة، محمد سلام، محمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، لاسيما أن المسلسل يعرض كل 10 حلقات على حدة، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوى.

مسلسل "طلقة حظ" بطولة نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، ايمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين. حسب اليوم السابع

مسلسل "الواد سيد الشحات"، بطولة النجم أحمد فهمى، ويعد ثانى بطلولاته المطلقة فى الدراما، ويكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى

مسلسل "سوبر ميرو" بطولة النجمة إيمى سمير غانم، ويعد البطولة الأولى فى الدراما ليمى، ويشارك فى بطولته حمدى المرغنى، عمر الشناوى، انعام سالوسه، وبيومى فؤاد، محمد ثروت، وأخرون، إخراج وليد الحلفاوى.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة نجم مسرح مصر على ربيع، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد عبد المقصود، إخراج وائل إحسان، بطولة صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفى، خالد عليش، وأخرون.

مسلسل "اللعبة"، البطولة الأولى للنجمين هشام ماجد وشيكو فى الدراما، ويشارك فى بطولته أحمد فتحي، محمد ثروت، مى كساب ، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود ومن إخراج معتز التونى.