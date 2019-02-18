كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو سعد يظهر في رمضان المقبل بهذا المسلسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يظهر النجم عمرو سعد، في دراما رمضان المقبل حيث ينافس في الماراثون بمسلسل "بركة"، الذي استأنف تصويره اليوم وهو من إنتاج شركة سينرجي.

هذا وتجمع مشاهد اليوم عمرو سعد ومصطفى درويش، وعدد آخر من الفنانين، داخل أحد استوديوهات منطقة شبرامنت.

وفى السياق ذاته، يكثف المخرج محمود كريم التصوير خلال الفترة المقبلة لتصل ساعات التصوير لـ16 ساعة يوميا، من أجل الانتهاء من الأيام المتبقية فى المسلسل، حيث يتبقى 28 يوما وينتهى التصوير تماما.

ومن ناحية أخرى، أوقف النجم عمرو سعد تصوير فيلمه "حملة فرعون" لعدة أيام، من أجل تصوير أسبوع كامل من المسلسل، على أن يعود لتصوير الفيلم بالتزامن مع تصوير المسلسل.

فيلم "حملة فرعون" مقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم محمود عبد المغنى، روبى، محمد لطفى، رامز أمير، والايطالية مايا، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم حسن بشير، إخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.