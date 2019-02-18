سعر بورصة الدواجن وأسعار الدواجن العمومية اليوم الإثنين 18 شباط 2019 بورصه الفراخ | متابعة الحالة...

من وقت للثاني نرصد ونتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار متنوعة حول بورصة الدواجن الإثنين 18 فبراير 2019، وذلك في أسواق مصر المتنوعة، ونرصد لكم كل جديد عبر نقل أخبار عاجلة، ونتابع معكم السعر من داخل الحقل الإقتصادي، ونتابع سعر الدجاج المصري الأبيض والساسو، ومتابعة متنوعة لسعر كرتونة البيض، وفقًا للعديد من البورصات المتنوعة ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة عبر التحديثات2

الآن نقوم بمتابعة العديد من التقارير العامة حول سعر الدجاج المصري الساسو والأبيض بشكل يومي مستمر، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة من خلال تقديم محتوى مميز، تابع الأخبار العاجلة التي توضح سعر الدجاج، ونتابع سعر الكتكوت، وسعر كرتونة البيض، ونوضح كافة الأخبار الهامة، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لسهولة الرجوع إليه، ونحن معكم بكل جديد عبر التحديثات.

بورصة الدواجن اليوم الإثنين 18 فبراير 2019

نتابع سعر الأبيض والساسو والكتكوت الأبيض أهالي، والساسو

النوع السعر بالكيلو الدواجن البيضاء 28 الساسو 38 الكتكوت الأبيض “أهالي” من 5.6 إلى 9.75 الكتكوت الساسو من 6.2 إلى 6.5

أسعار كرتونه بيض الدواجن اليوم الإثنين 18-02-2019

بورصة الصالحية: 37.5 للبيض الأحمر، 36.5 جنيه بيض أبيض

بورصة أكتوبر: 36.5 للبيض الأحمر، 30.0 للبيض الأبيض

بورصة الصحراوي وبسيون 36 جنيه للبيض الأحمر، 36 جنيه للبيض الأبيض

بورصة كفور الرمل قويسنا 37 بيض أحمر، وسعر 36.5 للبيض الأبيض

حيث نتابع معكم باستمرا كافة الأخبار المحلية والتي يهتم بها المواطن في مصر، حيث نتابع اليوم سعر الدجاج الأبيض والدجاج الساسو وكرتونة البيض، في بورصة الدواجن وتغيرات الأسعار كافة في مختلف المناطق ونحن معكم بكل جديد من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز.