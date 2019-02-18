حقيقة شراء ولي العهد السعودي لنادي “مانشستر يونايتد”

نفى وزير الأعلام السعودي” تركي الشبانه” عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر ما تردد حول رغبة ولي العهد السعودي الأمير” محمد بن سليمان ” في شراء نادي “مانشستر يونايتد” الانجليزي.

حيث اكد أن جميع الأخبار التي انتشرت حول هذا الصدد شائعات ليس لها أساس من الصحة .

كما أشار أن الأمر مجرد عرض مقدم للهيئة العامة للاستثمارات بخصوص الحصول على الرعاية الإعلانية للنادي فقط.

ويرجع سبب انتشار هذا الخبر تصريحات جريدة “ذا صن “الإنجليزية التي أكدت إن ولي العهد السعودي “محمد بن سليمان ” قد قدم عرض قيمته 3.8مليار جنيه أسترليني لشراء النادي الانجليزي.