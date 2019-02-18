موعد طرح البوم “أنغام” الجديد

أعلنت المطربة أنغام لكل محبيها وجمهورها في مصر والوطن العربي عن موعد طرح ألبومها الجديد الذي يحمل أسم “حالة خاصه جدا”، والذي قدمت منه أغنية ” ياريتك فاهمني” كمشاركة في الاحتفال في عيد الحب، حيث من المقرر أن يتم طرح الألبوم يوم الخميس المقبل.

وقد اشترك في إعداد البوم “حالة خاصة جداً” لأنغام كوكبة من أفضل الشعراء والملحنين، منهم أمير طعيمه و أحمد إبراهيم ومحمد حمزة و عصام حسني ومصطفى العسال و أحمد زعيم وكريم أسامة.

وفي سياق آخر تقوم المطربة أنغام بالاستعداد لأحياء حفل غنائي في دولة الكويت في مهرجانات “هلا فبراير” يوم 21/2 المقبل، والذي يأتي بالتزامن مع موعد طرح البومها “حالة خاصة جداً”.