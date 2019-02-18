سعر اليورو اليوم| الاثنين 18 فبراير 2019.. تحديث للعملة الأوروبية بالبنوك وفي السوق السوداء .. في...

متابعة يومية لآخر سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم في تحديث لحظي لآخر أسعار العملة الأوروبية، في البنوك المصرية والسوق السوداء، وتحليل أهم المؤثرات التي تؤثر فيه وتؤدي لارتفاعه أو انخفاضه، وفك الارتباط الضروري بين سعر اليورو والجنية المصري وارتباطه بالسعر العالمي ببورصات العملات العالمية.

فقد قام اليورو بفك ارتباطه بقانون العرض والطلب في السوق المصري وارتبط بسعر العملة الأوروبية في بورصات العملات العالمية، وكان ارتباط اليورو ببورصات العملات يحدده سعر الدولار، بارتباط عكسي بينهما، فمع ارتفاع الدولار يتراجع اليورو في بورصات العملات، ويتراجع أيضا بالسوق المصري، ومع تراجع العملة الخضراء ينتعش اليورو في البورصات وكذلك بالسوق المصري.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.

سعر اليورو في السوق السوداء المصرية

سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.

تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.90 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أقل سعر للبيع: 19.88 Advertisements بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.90 20.04 5 أيام بنك التنمية الصناعية 19.80 19.99 5 أيام البنك المركزى المصرى 19.74 19.91 15 ساعة المصرف المتحد 19.74 19.91 21 ساعة بنك مصر إيران التنمية 19.73 19.99 17 ساعة بنك المشرق 19.71 19.90 4 أيام بنك التعمير والإسكان 19.71 20.00 16 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.70 19.89 21 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.68 19.89 13 ساعة المصرف العربى الدولى 19.67 19.89 21 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 19.67 19.92 19 ساعة كريدى أجريكول 19.67 19.92 19 ساعة بنك بلوم 19.67 19.92 27 دقيقة بنك قناة السويس 19.67 19.92 15 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.67 19.92 21 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.67 19.92 16 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.67 19.92 13 ساعة بنك عودة 19.67 19.92 20 ساعة بنك البركة 19.67 19.98 19 ساعة بنك مصر 19.65 19.90 22 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 19.65 19.90 21 ساعة البنك الأهلي المصري 19.65 19.90 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 19.65 19.90 21 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.65 19.90 18 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.65 19.90 21 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.64 19.90 19 ساعة بنك الإسكندرية 19.63 19.88 19 ساعة

توقعات سعر اليورو بالسوق المصري

يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.

توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

تحديث

في ختام التعاملات سجل أفضل شراء من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر 19.90 جنيه وأفضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 19.88 جنيه.

يرتبط سعر اليورو بالبنوك المصرية،والسوق المصري، بالسعر العالمي للعملة الأوروبية، اليورو، ببورصات العملات العالمية، وذلك بعد أن قام بفك ارتباطه بالجنيه المصري في 2011، ويستمر سعره بالتذبذب بالسوق المصري نظرا لتذبذبات عنيفة عليه بالبورصات الأوروبية.