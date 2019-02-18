اسعار العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي اليوم الإثنين 18 فبراير 2019 سعر الدولار في اليمن...

نتابع معكم كافة الأخبار المتنوعة التي تخص سعر الدولار اليوم في اليمن الإثنين 18-2-2019، ونتابع معكم أسعار العملات العربية والأجنبية العالمية مقابل الريال اليمني الكريمي، وذلك في تعاملات السوق الموازي والبنك المركزي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد عبر نقل أخبار متميزة من وقت للثاني2

نتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى مميز، ونتابع معكم سعر الدولار في اليمن اليوم، ونرصد لكم عبر التقرير أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني الكريمي، تابع الأخبار المتنوعة، يمكنكم حفظ المقال بالمفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، نرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، ونسعى لنقل الخبر بصورة واضحة، تابع الآن كافة التقارير الهامة التي توضح سعر العملات باليمن.

أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 18/02/2019 في البنك المركزي

نتابع جدول نقوم بتحديثه حول سعر العملات العربية أمام الريال اليمني، مثل الريال السعودي والدينار والدرهم والجنيه المصري، وكافة العملات الهامة التي نتابعها عبر التقرير المستمر، يمكنكم حفظ المقال في المفضلة من أجل معرفة المزيد، ونحن معكم بكل جديد

العملة سعر الصرف بالريال اليمني جنيه مصري 14.28 ريال يمني ريال سعودي 66.74 ريال يمني درهم اماراتي 68.14 ريال يمني جنيه سوداني 5.25 ريال يمني دينار جزائري 2.10 ريال يمني دينار بحريني 663.97 ريال يمني دينار كويتي 823.56 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 18/02/2019 في البنك المركزي

نتابع معكم أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الريال اليمني اليوم الإثنين 18-02-2019، مثل سعر الدولار وسعر اليورو وسعر الاسترليني والين الياباني، ونرصد لكم كل جديد.

العملة سعر الصرف بالريال اليمني دولار 250.30 ريال يمني يورو 282.91 ريال يمني جنيه استرليني 323.08 ريال يمني ين ياباني 2.26 ريال يمني

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الإثنين 18/02/2019 في السوق السوداء

بناء على طلب الأعضاء، وعبر التعليقات أسفل المقال، نقوم بوضع جدول بشكل محدث يوميًا حول سعر العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في السوق السوداء، ونرصد لكم كل جديد.

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العملة متوسط السعر بالريال .. في السوق السوداء الدولار 603 ريال .. صنعاء 607 ريال .. عدن 597 ريال .. حضر موت متوسط سعر السوق السوداء هو 615 ريال يمني 100 دولار تساوي 60300 ريال يمني بصنعاء ريال سعودي 159.5 ريال يمني الدرهم الإماراتي 161 ريال يمني

تحديث: نتابع معكم من خلال عرب فور نيوز تحديث لحظي لأسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الريال الكريمي اليمني، من خلال رصد للتعاملات اليومية المتداولة في البنوك والمصارف المحلية علاوة على متابعة الأسعار في السوق السوداء الموازية، وننقل لكم تغيرات الأسعار حال حدوثها ونقوم بنقل الخبر من مصدره فتابعونا يصلكم كل ما هو جديد من خلال وضع المقال في المفضلة.