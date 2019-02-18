بث مباشر| مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الاثنين 18-2-2019 كأس الإتحاد الإنجليزي

خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي تقام على ملعب “ستامفورد بريدج”، على قنوات “بي إن سبورت HD 2″، غدا الاثنين 18 فبراير الجاري، الساعة 9:30 مساء.

وخسر مانشستر يونايتد، في مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان، والتي أقيمت الثلاثاء 12 فبراير في ذهاب دوري أبطال أوروبا، كما يحل الفريق المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس في دوري الأبطال، ومن المقرر أن يقابل “مان يونايتد” نظيره ليفربول يوم 24 فبراير الجاري.

بث المباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

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يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على تشيلسي في نهائي مبكر بين الفريقين في كأس الإتحاد الإنجليزي حيث يسعى الشياطين الحمر لتحقيق نتيجة إيجابية والتخلص من الحالة النفسية السيئة بعد أن تعرض للهزيمة على ملعبه أمام باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين بينما لا يختلف الوضع كثيرًا مع تشيلسي الذي يحتاج إلى ترتيب أوراقه محليًا حيث أنه تعرض لهزيمة مذلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة في آخر جولات الدوري الإنجليزي وربما فوزه على مالمو في اليوروبا ليغ قد يفيده معنويًا في الفترة القادمة وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 5 نجوم بإمكانهم حسم هذه المواجهة الصعبة.