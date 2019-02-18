بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

بث مباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والتشكيل المتوقع.

يحتضن استاد ستامفورد بريدج المباراة النارية التي تجمع بين فريق تشيلسي ونظيره ومانشستر يونايتد اليوم الإثنين، في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

خسر الشياطين الحُمر مباراتهم الأخيرة أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، وذلك في ذهاب دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيتحل الفريق رفع الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة ن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.

سيفتقد مانشستر يونايتد في اللقاء ضد تشيلسي الثنائي ماركوس روخو، أنطونيو فانسيا، ماتيو دارميان بداعي الإصابة، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

تقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

تذاع مباراة تشيلسي ومانشيستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، عبر قناة beIN SPORTS HD2.

معلق مباراة تشيلسي ومانشيستر يونايتد

أسندت القناة القطرية بي إن سبورت، التعليق على مباراة تشيلسي ومانشيستر يونايتد للمعلق التونسي رؤوف خليف.

التشكيل المتوقع لـمباراة تشيلسي ومانشيستر يونايتد

سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي راشفورد، مارسيال، لينجارد.