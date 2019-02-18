بث مباشر beIN SPORTS| مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS من موقع الفجر، بتاريخ اليوم الأحد 17 فبراير 2019 .

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

اليوم الإثنين الموافق 18-2-2019 سنكون على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقي ماشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر، تشاهدونها يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

مواجهة القمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد تشاهونها في بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD2، وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

تقديم مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

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بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على تشيلسي، الاثنين على ملعب ستامفورد بريدج في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى الشياطين الحمر من خلال هذه المباراة، للثأر لخسارته أمام منافسه في نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي، وتعويض خيبة سقوطه المفاجئ أمام باريس سان جيرمان على أرضه صفر-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد توج تشيلسي باللقب الموسم الماضي، بعد فوزه على مانشستر يونايتد.

والتقى الفريقان في لندن ذهاباً في الدوري المحلي، وتقدّم مانشستر يونايتد على أصحاب الأرض 2-1 حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يدرك تشيلسي التعادل في اللحظة الأخيرة.

بث مباشر| مانشستر يونايتد وتشيلسي متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS

ويستمتع تشيلسي بسجل رائع على ملعبه هذا الموسم إذ لم يخسر سوى مرة واحدة أمام ليستر سيتي في الدوري، في المقابل فاز مانشستر يونايتد في مبارياته الست الأخيرة خارج ملعبه في مختلف المسابقات، ومن بينها فوزه على أرسنال 3-1 في هذه المسا