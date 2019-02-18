نقدم لكم أعزاءنا الكرام أسعار الحديد اليوم الإثنين 18-2-2019 في مصانع الحديد محدث لحظة بلحظة، حيث أن أسعار الحديد تشهد حالة استقرار مستمرة منذ فترة طويلة، فقد ارتفع سعر الحديد بصورة كبيرة خلال أواخر عام 2017، وبدايات العام الحالي 2018، نتيجة عوامل من أهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصري أواخر عام 2016، وكذلك رفع الدعم من قبل الحكومة المصرية على أسعار الكهرباء والوقود، مما أثر على تكلفة الإنتاج، ويتم تحديث هذه الأسعار في الجداول المقدمة لكم أولاً بأول على مدار اليوم. أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم الإثنين 18-2-2019 في مصانع الحديد محدث لحظة بلحظة

تشهد أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار حيث لم تتغير الأسعار منذ فترة طويلة، وقد بلغ متوسط سعر الحديد اليوم في السوق المصري 11400 جنيه للطن، والأسعار الموضحة بالجداول أسعار تسليم أرض المصنع، حيث لا تشمل مصاريف الشحن والنقل أو نسبة الوكيل.

المصنع المنتج سعر تسليم أرض المصنع عز عز 11600 جنيه عز الدخيلة الدخيلة 11600 جنيه بشاي بشاي 11600 جنيه العشري العشري 11500 جنيه المصريين المصريين 11600 جنيه الوطنية للصلب العتال 11550 جنيه الكومي الكومي 11430 جنيه عطية عطية 11600 جنيه الجيوشي للصلب الجيوشي 11500 جنيه حديد المعادي المعادي 11300 جنيه مصر ستيل مصر ستيل 11500 جنيه الجارحي الجارحي 10150 جنيه المراكبي المراكبي 11550 جنيه

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر مرتبطة بشكل مباشر بأسعار المواد الخام عالمياً، ومن أهم العوامل المؤثرة في سعر الحديد اسعار البليت العالمية حيث أنها هي المحرك الأقوى لأسعار الحديد المحلية، ويصعب التنبؤ باتجاهاتها، والتي على أساسها يرتفع سعر الحديد في مصر أو ينخفض. كذلك سعر صرف الدولار يؤثر بشكل كبير في أسعار الحديد، حيث بارتفاعه يرتفع سعر الحديد والعكس، أيضاً خضوع الحديد لقانون العرض والطلب، حيث أن زيادة المطلوب في السوق بسبب المشروعات الضخمة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد.

توقعات لسعر الحديد في مصر خلال الفترة القادمة

صرح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزيني أن أسعار الحديد في مصر ستنخفض خلال الفترة القادمة بقيمة كبيرة، وذلك بسبب انخفاض قيمة البليت عالمياً إلى نحو 50% من ثمنه، وهو المكون الرئيسي في عملية إنتاج وتصنيع الحديد، كما أن الحديد المستورد الذي سيتواجد في السوق خلال الفترة القادمة بكثافة سيخلق حاله من التوازن بين المعروض واحتياجات السوق، لذلك من المتوقع الانخفاض المستمر لسعر الحديد في مصر خلال الأشهر القادمة.

تحديث: سعر الحديد اليوم في المصانع والشركات المصرية



ثبات سعر الحديد اليوم الإثنين 18-2-2019 في المصانع المصرية، حيث سجل سعر الحديد اليوم بمصنع العشري مبلغ 11500 جنيه، بينما سجل السعر في مصنع المعادي مبلغ 11300 جنيه للطن، وهناك أسباب كثيرة أدت إلى انخفاض أسعار الحديد في مصر الفترة الماضية، منها انخفاض أسعار البليت عالمياً، وانخفاض أسعار الدولار، وخضوع الحديد لقانون العرض والطلب، يذكر أن جميع الأسعار الموضحة بالجداول أسعار تسليم أرض المصنع، ولا تشمل نسبة الوكيل أو مصاريف الشحن.

نرحب بتعليقاتكم بتوقعاتكم لأسعار الحديد في مصر خلال الأيام القادمة.