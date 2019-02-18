موعد انتهاء الدوام في السعودية للعام الدراسي 1439/1440

موعد انتهاء الدراسة في السعودية للعام الدراسي الجديد 1439/1440 وبداية الدوام وإجازات المدارس والجامعات وكل ما تريد معرفته عن الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد نقدمه لكم من خلال هذا المقال، حيث يمكنكم الحصول على إجابات كاملة لكافة الأسئلة التي ترد إلى ذهنكم بخصوص العام الدراسي الجديد في المملكة وبداية العام، خاصة وأنه يوجد الكثير من طلاب المملكة العربية السعودية ممن يقضون إجازازة نهاية العام بالخارج، ولهذا فإننا نوفر لكم من خلال هذا المقال، موعد انتهاء الدراسة في السعودية للعام الجديد 1439/1440، وكذلك إجازات العام كما هي مقررة.

موعد انتهاء الدراسة في السعودية

موعد انتهاء الدراسة في السعودية وانتهاء الدوام من المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 21/4/2019، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بنشر توقيت بداية ونهاية العام الدراسي الجديد على حسابها الرسمي على موقع تويتر.

هذا وقامت وزارة التربية في السعودية أيضًا بإعداد خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد، بحيث تقوم خلالها بتحديد موعد بداية العام الدراسي وموعد نهايته، وكذلك تحديد مواعيد العطلات الرسمية وعطلات الأعياد والمناسبات، وكذلك موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية للتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.

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التقويم الدراسي 1439/1440

عودة المعلمين من المقرر أن تكون في تاريخ 16/12/1439. عودة الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد سيكون يوم 22/12/1439. موعد إجازة اليوم الوطني يوافق يوم 13/1/1440. إجازة منتصف العام من المقرر أن تبدأ يوم 20/4/1440. إجازة نهاية العام من المقرر أن تبدأ يوم 25/8/1440. إجازة معلمي الابتدائي ورياض الأطفال من المقرر أن تبدأ يوم 27/8/1440. أما بالنسبة لمعلمي المتوسط والثانوي، فمن المقرر أن تبدأ الإجازة الخاصة بهم يوم 8/9/1440.

وزارة التربية السعودية

التقويم الدراسي لعام 1440

قررت وزارة التربية السعودية موعد بدء الدراسة للعام الجديد 1439/1440 ليكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك بعد استلام رواتب الموظفين والعاملين في المملكة، وذلك مراعاة من قبل المملكة للطلاب وأولياء الأمور، فتتيح لهم إمكانية قضاء إجازة العيد، وكذلك توفر لأولياء الأمور إمكانية شراء مستلزمات المدارس والجامعات من خلال إيداع الوراتب، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة للعام الجديد في المملكة العربية السعودية يوم 22/12/1439 أي ما يوافق 2 سبتمبر 2018، وبالتالي بداية الأسبوع القادم، ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح خلال العام الدراسي القادم.

التقويم الدراسي

يمكنكم أيضًا معرفة التقويم الدراسي وكل ما تريد معرفته عن العام الجديد من خلال الدخول على رابط نظام نور، وملء البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول، بعدها يمكنكم الإطلاع على التقويم الخاص بالعام الجديد، كما يمكنكم أيضًا الإطلاع على موعد بداية العام الدراسي الجديد في مصر 2018/2019.