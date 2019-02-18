موعد اجازة آخر العام للمدارس والجامعات في مصر للعام الدراسى 2018-2019

موعد اجازة آخر العام وانتهاء الدراسة نقدمها لكم، كما نقدم لكم الخريطة الزمنية والإجازات في مصر للعام الدراسي 2018/2019 من خلال هذا المقال، وكانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد حددت يوم 10 فبراير،ليكون موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، وذلك خلال البيان الرسمي الذي قامت بإصداره، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن البيان مباشرة بعد أن قام المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بإصدار موافقته على الخارطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

موعد اجازة آخر العام

بدءت الدراسة للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018 بعد التعديل.

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2018/2019 هو 12 يناير 2018، وعلى أن تنتهي 26 يناير المقبل.

إجازة نصف العام في العام الدراسي الجديد 2018/2019 ستبدأ من يوم 26 يناير 2019 وتستمر لمدة أسبوعين لتنتهي يوم 7 فبراير 2019.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 فبراير، ويتخلله الإجازات المعتادة الأسبوعية “يومي الجمعة والسبت” وكذلك الإجازات القومية والأعياد وغيرها.

موعد نهاية العام الدراسي ستكون يوم 30 مايو 2019.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019

قام المركز الأعلى للتعليم قبل الجامعي خلال اجتماه بإصدار موافقته على الخريطة الزمنية التي أعدتها وقدمتها وزارة التربية والتعليم، والتي قامت بضم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، وكذلك قامت بضم كافة الإجازات التي ستُمنح للطالب على مدار العام الدراسي، وموعد نهاية العام الدراسي بالنسبة لجميع الفصول التعليمية، إليكم الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ويذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامي قد قام بتحديد موعد بدء العام الدراسي لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في يوم 1 سبتمبر 2018، وذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده يوم الخميس الموافق 5/7/2018، بعدها تم تعديل الموعد ليصبح يوم السبت الموافق 22 سبتمبر 2018، وذلك خلال الاجتماع الذي قام المجلس الأعلى للتعليم بعقده يوم 16/8/2018.

نظام التعليم المُعدل

ستقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير التابلت للطلاب واستخدامه كوسيلة تعليمية حديثة. ستقوم الوزارة بتطبيق النظام الجديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2018/2019. سيتم تدريس المواد التالية باعتبارها مواد مستمرة يتم تدريسها للطلاب على مدار العام:

الصف الثاني الثانوي: تطبيقات رياضيات

الصف الأول الثانوي: مبادئ التفكير الفلسفي والتفكير العلمي.

الصف الأول والثاني الثانوي: التاريخ والجغرافيا.

هام

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتشديد على ضرورة تجنب الأحاديث التي تتعلق بالأمور السياسية والأوضاع داخل أسوار المدرسة، هذا بدءا من بداية العام الدراسي 2018/2019، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 22/9/2018، هذا بجانب تلاشي كافة المشكلات التي لهاعلاقة بالمنظومة وسيرها، كما سيتم إخضاع المعلمين وكذلك النظام الجديد لعملية تقييم مستمرة.

قرر وزير التربية والتعليم عقد الامتحان الاول للصف الاول الثانوي يوم 13 يناير وتستمر حتى يوم 24 يناير، وعلى أن يعقد الامتحان الثاني التجريبي بعد إجازة منتصف العام في 13 مارس القادم، وعلى أن يكون الامتحانين تجريبيين، إذ لن يتم احتساب درجاتهما، وإنما سيتم احتساب نتيجيتي امتحاني آخر العام.

هناك أيضًا مجموعة من القرارات الهامة التي قام وزير التربية والتعليم، الدكتور “طارق شوقي” بالإعلان عنها، منها قرار إلغاء الامتحانات التحريرية بالنسبة لطلاب رياض الأطفال، حيث جاء هذا القرار بعد قرار تأجيل موعد الدراسة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والذي جاء بناء على رغبة أولياء الأمور، ويمكنكم أيضًا معرفة موعد بدء الدراسة للمدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية.