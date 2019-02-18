أسعار الذهب في السودان مقابل الجنيه السوداني والدولار الأمريكي الإثنين 18-2-2019

أسعار الذهب في السودان اليوم، وتعتبر السودان من أكبر منتجي ومصدري خام الذهب في القارة الإفريقية، حيث تنتج حاليا ما يقارب 120 ألف طن ذهب سنويا، لتحتل المركز الثاني في القارة بعد دولة جنوب إفريقيا، ورغم هذا الإنتاج الضخم من الذهب إلى أنه يواجه بعض الصعوبات، ولعل من أبرزها عدم توافر بورصة أسعار الذهب خاصة بتداول الذهب، كذلك بعض المشاكل الخاصة بالتشريعات المنظمة لعمليات التنقيب عن الذهب وشراء الكميات المستخرجة منه.

أسعار الذهب في السودان اليوم

نتابع أحدث سعر معلن للمعدن النفيس في الأسواق السودانية اليوم، ويتحكم في تحديد سعر الذهب في السودان العديد من العوامل، أبرزها سعر صرف الدولار في السودان وحركة الطلب على منتجات الذهب، سواء كانت حركة بالزيادة أو النقصان، وكانت أسعار الذهب اليوم في السودان على النحو التالي

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الوحدة جنيه سوداني دولار امريكى يورو اوروبي سعر الذهب عيار 24 2,024 $42.52 €37.64 اسعار الذهب عيار 22 1,855 $38.98 €34.50 سعر الذهب عيار 21 1,771 $37.21 €32.94 سعر الذهب عيار 18 1,518 $31.89 €28.23 اسعار الذهب عيار 14 1,181 $24.80 €21.96 اسعار الذهب عيار 12 1,012 $21.26 €18.82 سعر أوقية الذهب 62,938 $1,322 €1,171 سعر الجنيه الذهب 14,166 $297.65 €263.49 سعر كيلو الذهب 2,023,719 $42,521 €37,641

سعر الذهب الأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 16 فبراير 2,024 1,771 1,518 1,181 1,012 15 فبراير 2,023 1,770 1,517 1,180 1,011 14 فبراير 2,011 1,760 1,509 1,173 1,006 13 فبراير 2,001 1,751 1,501 1,167 1,000 12 فبراير 2,008 1,757 1,506 1,171 1,004 11 فبراير 2,004 1,754 1,503 1,169 1,002 10 فبراير 2,014 1,762 1,510 1,175 1,007 9 فبراير 2,014 1,762 1,510 1,175 1,007 8 فبراير 2,013 1,761 1,509 1,174 1,006 7 فبراير 2,007 1,756 1,505 1,171 1,003

تحديث أسعار الذهب في السودان صباح اليوم

استقرار واضح لجميع عيارات الذهب مقابل الجنيه السوداني في أسواق المال صباح اليوم، نتيجة تأثر أسعار الذهب في الأسواق السودانية بأسعار العملات الأجنبية المتقلبة بصورة يومية.