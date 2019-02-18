نظام المرور الجديد بالمملكة السعودية .. أخر التعديلات على المواد التي دخلت حيز التنفيذ على قانون...

يبدأ المرور في المملكة العربية السعودية تطبيق التعديلات الجديدة من قانون المرور اليوم، كما تبدأ تطبيق الغرامات الجديدة وفق الجداول الجديدة لتحصيل قيمة المخالفات، فقد تم اليوم الإعلان من قبل المرور السعودي أنه سيتم البدء اعتبارًا من اليوم 27 نوفمبر 2018 التطبيق الكامل للغرامات الواردة في الجداول الخاصة بالمخالفات المرورية،والتي نصت عليها المادة رقم ٦٨ من نظام المرور، ووأشار مصدر مسئول إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإلكترونية.

ومن الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت سابقاً في شهر سبتمبر 2018 الماضي، نشرت جميع التفاصيل الخاصة بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموافقة على تعديل نظام المرور بالمملكة، ومن خلال هذا التقرير الشامل نوجز جميع التفاصيل الخاصة بالتعديلات الجديدة لنظام المرور بالمملكة السعودية.

التعديلات الجديدة بنظام المرور بالمملكة السعودية

تم تعديل كلا من المادة الأولى بنظام المرور بالمملكة، وكذلك تعديل كلا من المادة الثانية والسابعة، والثامنة، والسادسة عشر، والسابعة عشر، والعشرون، والحادية والعشرون، والسادسة والثلاثون، والثامنة والثلاثون، والحادية والأربعون، والسابعة والأربعون، والمادة الخمسون، والمادة الخمسون مكرر، والمادة الحادية والستون، والمادية الثانية والستون، والمادة الثالثة والستون، والمادة الرابعة والستون، والمادة الخامسة والستون، والمادة الثامنة والستون، والمادة الثانية والسبعون، والمادة الثالثة والسبعون، والمادة الرابعة والسبعون، المادة الخامسة والسبعون، المادة السابعة والسبعون، المادة التاسعة والسبعون، عن باقي مواد نظام المرور بهي كما هي بدون أي تغير. تعديلات نظام المرور الجديد بالمملكة السعودية اليوم

المادة الأولى:

‏‫ جدول مخالفات المرور

جدول مخالفات المرور بالمملكة السعودية

المادة السابعة حتى المادة السادسة عشر

المادة السابعة حتى السادسة والثلاثون

المادة الثامنة والثلاثون:

المادة السابعة والأربعون:

المادة الحادية والستون:

المادة الثالثة والستون:

المادة الثامنة والستون:

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المادة الثانية والسبعون:

جداول مخالفات المرور

جدول مخالفات المرور السعودي السرعة 140 كيلو متر

المادة الرابعة والسبعون:

المادة التاسعة والسبعون:

جدول المخالفات رقم 1

جدول المخالفات رقم 2

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 3

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 1جدول مخالفات المرور السعودي رقم 2

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 4

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 5

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 6

جدول مخالفات المرور السعودي رقم 7

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وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير كل ما يستجد بخصوص نظام المرور الجديد بالمملكة العربية السعودية