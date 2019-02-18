الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .. الاستعلام عن رقم حساب المواطن .. موعد تنزيل الدفعة الخامسة عشر...

برنامج “حساب المواطن” اليوم حيث اصبح من أنجح برامج الحماية الاجتماعية بالوطن العربي، فقد غطى برنامج حماية المواطن أكثر من 12 مليون مواطن سعودي وتابع حتى الآن، ويعلن برنامج حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي عن إيداع مبالغ الدعم النقدي للمستحقين في حسابتهم البنكية، وكانت أخر دفعة لبرنامج حساب المواطن هي الدفعة الثالثة عشر لمستفيدي الدفعة عن شهر ديسمبر، حيث بلغت إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستحقي الدعم لهذه الدفعة إلى 2.4 مليار ريال، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن قد تم إطلاقه في ديسمبر 2017 حيث كانت الدفعة الأولى، ومن الجدير بالذكر أيضا أن إجمالي المبالغ التي إيداعها في حسابات المستفيدين بدءاً من انطلاق البرنامج،بداية من الدفعة الأولى في ديسمبر 2017 وحتى الدفعة الثانية عشر في نوفمبر 2018 قد تعدت أكثر من 27.5 مليار ريال.

أما عن الدفعة الخامسة عشر والتي تمت في شهر فبراير 2019 فقد استفاد منها 3.6 مليون مستفيد رئيسي، وكذلك 8.4 مليون من التابعين لهم، حيث بلغ جمالي المستفيدين من الدفعة لبرنامج حساب المواطن حوالي 12.1 مليون مستفيد، كما شملت الدفعة السابقة الثالثة عشرة إيداع بعض التعويضات وذلك بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من الذين تم دراسة طالباتهم، وتأكد برنامج حساب المواطن من صحة بياناتهم، حيث بلغت إجمالي مبالغ التعويضات بأثر رجعي في هذه الدفعة ما يقارب 20 مليون ريال.

هذا وقد أكد اسلطان القحطاني وهو المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، حيث أكد القحطاني أن ما يقارب 43% من الأسر السعودية قد تمكنوا من الحصول على الاستحقاق الكامل لبرنامج حساب المواطن، وذلك بمعدل ألف ريال سعودي كمتوسط للدعم النقدي من خلال برنامج حساب المواطن، وأضاف المتحدث الرسمي أيضا أن الدعم قد شمل 82% من الأسر السعودية والأفراد المؤهلين للحصول على الدعم، وأشار القحطاني أيضا إلى ضرورة زيارة الحسابات من قبل المسجلين داعياً المسجلين وذلك لمراجعة البيانات الخاصة بهم، والتأكد من صحته تلك البيانات، وذلك حتى يتجنبوا توقف ورفض استحقاقهم للدعم مستقبلاً، كما أضاف إلى ضرورة تحديث البيانات في حال جد جديد أو في حالة حدوث أي تغيير من خلال الرابط الخاص ببرنامج حساب المواطن.

أخبار برنامج حساب المواطن

صرح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بما يلي: أن برنامج حساب المواطن يغطي “فرق التكلفة” الحادث في أسعار الوقود والكهرباء بعد زيادتها مؤخراً، وكذلك يغطي ما تم فرضة من ضريبة القيمة المضافة على العديد من السع الاستهلاكية من الأغذية والمشروبات، والتغطية النقدية تمت من خلال الدعم المقدم في برنامج حساب المواطن، وأضاف القحطاني: أن هدف برنامج حساب المواطن هو العمل على خدمة الأسر والمواطنين المستحقين للدعم، وذلك بهدف تخفيف الآثار المحتملة الناتجة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي لرؤية المملكة 2030، كما أكد المتحدث الرسمي للبرنامج أن باب التسجيل في برنامج حساب المواطن مفتوح ومتاح على مدار العام، ويمكن في أي وقت التقديم والتسجيل في برنامج حساب المواطن حتي يمكن للمواطن السعودي الاستفادة من برنامج الدعم النقدي وذلك لمن يستحق واستوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

حساب المواطن وشروط الأهلية

حساب المواطن وشروط الأهلية

دائما ما يذكر برنامج حساب المواطن للدعم النقدي بشروط الأهلية والاستحقاق، وذلك حتى يوضح ويبين كيفية الحصول على الدعم المستحق، وذلك لمن قام بعملية التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج،كما نشر برنامج حساب المواطن على حسابه الرسمي من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، موضحا شروط الأهلية والتي تتمثل فيما يلي:

الجنسية السعودية

الإقامة في السعودية

توافق البيانات

برنامج حساب المواطن وشروط الأهلية

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ومن الجدير بالذكر أن التسجيل في برنامج حساب المواطن يتم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر هذا الرابط (هنا) كما يدب إدخال البيانات التالية

رقم الهوية

تاريخ الميلاد

رقم الجوال

اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل

حساب المواطن وكيفية آلية تقديم الاعتراض

من خلال الفيديو التالي يمكن التعرف عن كيفية تقديم الاعتراض على قيمة الاستحقاق للدعم، وكذلك خطوات تقديم الشكوى، أعاد برنامج حساب المواطن.

شروط الأهلية

حساب المواطن وشروط الأهلية للاستحقاق، يجب للحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن أن يتم جميع الشروط الخاصة بالأهلية، ومن أهم شروط الأهلية للتسجيل في برنامج حساب المواطن هي أن يكون المتقدم للتسجيل مواطن سعودي الجنسية، كما يُستثنى من ذلك الشرط الخاص بالجنسية الابن أو الابنة المواطنة، وكذلك يستثنى الزوج أو الزوجة غير السعودية، كما يستثى أيضا من شرط الجنسية السعودية حاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط الواجبة أيضا للحصول على دعم برنامج حساب المواطن، يجب أن تكون إقامة المستفيد من البرنامج دائمة بالمملكة السعودية، ويجب على المستفيد أن لا تنقطع إقامته بالمملكة لأكثر من 90 يومًا خلال أخر 12 شهر.

رقم تليفون حساب المواطن

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رقم تليفون حساب المواطن

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من خلال رقم الهاتف السابق يمكن التواصل مع برنامج حساب المواطن للدعم النقدي، كما يمكن من خلال رقم الهاتف الاستفسار عن جميع ما يخص البرنامج، وذلك تسهيلا على المواطن السعودي في التعامل مع برنامج حساب المواطن