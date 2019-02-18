هنا نتائج قرعة الحج الاستثنائية “كبار السن” 2019 بالجزائر | “interieur.gov.dz” الآن...

نتيجة قرعة الحج بالجزائر للموسم الجديد 2019 ميلادي 1440 هجريا عبر pelerinage interieur gov dz والتي يتبعها بعدة أسابيع tirage au sort hajj 2019 algerie نتيجة قرعة الحج الاستثنائية لكبار السن لمن تجاوزت أعمارهم سبعون عاماً، هذا وقد أعلنت الوزارة سابقا لكافة المواطنين أن غلق التسجيلات تم يوم 18نوفمبر 2018.

منذ تاريخ إغلاق باب التقديم ينتظر المتقدمين والذين تمكنوا من التسجيل، ينتظرون بشغف بالغ نتيجة قرعة الحج بالجزائر من خلال المواقع التي تنشر نتيجة قرعة الحج، والتي سنوردها تفصيلا من خلال هذا التقرير.

الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجزائر على رابط موقع الديوان الوطني والروابط التالية

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الديوان الوطني للحج والعمرة قد أصدر دليل الحاج والمعتمر لهذا الموسم 2019، وقد تم الإعلان أنه سيتم توزيع دليل الحج والعمرة على جميع الفائزين بنيل شرف تأدية فريضة الحج لهذا الموسم، وذلك حتى يتم الاستعداد مبكرا والتعرف على الخطوات الواجبة على كل فائز لأداء الفريضة في سهولة ويسر.

نتائج قرعة الحج الاستثنائية لكبار السن بالجزائر 1440

ومن الجدير بالذكر أنه طبقا لما هو متبع في السنوات السابقة، تم الإعلان عن تخصيص حصة إضافية لعدد 2000 فرصة حج، وذلك لكبار السن لمن تجاوز عمرهم 70 عام، ولكن يشترط أن يكونوا قد قاموا بالتسجيل 10 مرات أو أكثر ولم يحالفهم الحظ، ويمكن الاستعلام عن ذلك من خلال قائمة شاملة بأسماء الحجاج الفائزين في قرعة الحج الاستثنائية اليوم،من خلال رابط الاستعلام عن نتائج قرعة الحج الاستثنائية لكبار السن بالجزائر 1440 رابط الموقع الإلكتروني للديوان الوطني

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نتيجة قرعة الحج بالجزائر والبيانات المطلوبة

من الجدير ذكره أن الاستعلام عن نتائج قرعة الحج بالجزائر للموسم الحالي 2018 كالتالي

يتم الاستعلام بالرقم القومي من خلال موقع وزارة الداخلية

إدخال البيانات المطلوبة

الضغط على كلمة تسجيل الطلب

بعد التسجيل سيظهر للمتقدم رقم الطلب.

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هذا ومن المتوقع إعلان نتيجة قرعة الحج بالجزائر خلال ساعات، حيث أصبحت نتيجة القرعة للموسم الحالي هي أهم ما يشغل من تقدم للحج هذا العام، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تقديم جميع التسهيلات من قبل القائمين على أمر تنظيم الحج بالجزائر هذا العام، وذلك بداية من مراحل التسجيل الإلكتروني من خلال موقع الديوان الوطني.