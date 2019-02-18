أسعار الذهب اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي الإثنين 18-2-2019 | الآن أحدث أسعار...

أسعار الذهب اليوم في اليمن، حيث يتزايد البحث عن سعر الذهب في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار في تعاملات السوق السوداء، وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة يعتبر المعدن الأصفر أحد أكثر الاستثمارات الأمنة، كما يتزايد الطلب على الذهب في العديد من المناسبات وخاصة الأفراح، ويشهد سعر الذهب اليوم في اليمن بعض الاستقرار النسبي مقابل الريال اليمني.
أسعار الذهب اليوم في اليمن
هذا الجدول يحتوى على سعر جرام الذهب اليوم في الجمهورية اليمنية، وذلك للعديد من العيارات المتداولة في أسواق الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وغيرها الكثير، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار الأمريكي، وكانت أسعار الذهب في اليمن داخل محلات الصاغة على النحو التالي
اقرأ أيضا: سعر الريال اليمني اليوم مقابل العملات في السوق السوداء
|الوحدة
|سعر الذهب بالريال اليمني
|عيار 24
|بيع 26,286 شراء 24,800
|عيار 22
|بيع 24,095 شراء 22,733
|عيار 21
|بيع 23,000 شراء 21,700
|عيار 18
|بيع 19,714 شراء 18,600
|عيار 14
|بيع 15,333 شراء 14,467
|عيار 12
|بيع 13,143 شراء 12,400
|الاونصة
|بيع 817,486 شراء 771,280
|الجنيه الذهب
|بيع 184,000 شراء 173,600
|الكيلو
|بيع 26,285,714 شراء 24,800,000
سعر الذهب في اليمن داخل تعاملات أسواق المال
|الوحدة
|ريال يمني
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|10,644 ريال
|$42.52
|سعر الذهب عيار 22
|9,757 ريال
|$38.98
|اسعار الذهب عيار 21
|9,314 ريال
|$37.21
|اسعار الذهب عيار 18
|7,983 ريال
|$31.89
|سعر الذهب عيار 14
|6,209 ريال
|$24.80
|سعر الذهب عيار 12
|5,322 ريال
|$21.26
|اسعار أوقية الذهب
|331,037 ريال
|$1,322
|اسعار جنيه الذهب
|74,512 ريال
|$297.65
|اسعار كيلو الذهب
|10,644,276 ريال
|$42,521
تحديث سعر الذهب في اليمن اليوم
استقر في محلات الصاغة أسعار الذهب مقابل الريال اليمني صباح اليوم، أما بالنسبة لأسعار المعدن الأصفر في أسواق المال فقد تعرض لارتفاع طفيف في السعر نتيجة التغيرات مقابل الريال الأمريكي.