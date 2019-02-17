كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الصور الأولى لـ حسن الرداد مع "الزوجة الـ18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ النجم حسن الرداد، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الزوجة الـ18 والذي يخوض به سباق رمضان القادم للدراما.

المسلسل كوميديا إجتماعية حول رجل أعمال شاب يتورط في مشاكل كثيرة بسبب زيجاته المتعددة.

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الزوجة الـ18 من تأليف محمد أبو السعد - خالد أبو بكر - وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج مصطفى فكرى.

ويشارك حسن البطولة مجموعة من الفنانين سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، ايه سماحه، كوكي، ايناس كامل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والمسلسل من إنتاج ممدوح شاهين.