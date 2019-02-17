عمرو سعد يستكمل تصوير مسلسل “بركة” في شبرامنت لطرحه في موسم رمضان القادم

استكمل اليوم الفنان عمرو سعد تصوير مسلسله “بركة”، والمقرر طرحه خلال شهر رمضان القادم، وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وجمعت مشاهد اليوم عمرو سعد ومصطفى درويش، وعدد أخر من النجوم ، في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت.

وفي نفس السياق، يكثف المخرج محمود كريم التصوير في الفترة القادمة لتصل ساعات التصوير 16 ساعة في اليوم، حتى يتم الانتهاء من الأيام المتبقية في المسلسل، حيث يتبقي 28 يوماً وينتهي التصوير تماماً.

ومن جانب أخر أوقف الفنان عمرو سعد تصوير فيلمه “حملة فرعون” لعدة أيام”، من أجل تصوير أسبوع كامل من المسلسل، على أن يعود تصوير الفيلم بالتزامن مع تصوير المسلسل.

ومن المقرر طرح فيلم “حملة فرعون” في دور العرض في عيد الفطر القادم، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، والإيطالية مايا، وعدد أخر من النجوم، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل “بركة” بطولة عمرو سعد، وهالة صدقي، إسلام جمال، كمال أبو رية، عمر زهران، هنادي مهنى، مصطفى درويش، أحمد جمال سعيد، أحمد حلاوة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.