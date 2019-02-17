مصر شهدت 7 مؤشرات إيجابية للاقتصاد خلال شهر فبراير الجاري.. تعرف عليهم

شهدت أولى أيام شهر فبراير الجاري العديد من الأحداث الاقتصادية الإيجابية، التي جاءت نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016.

ففي مطلع شهر فبراير أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استلام مصر قيمة الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي، وقيمتها 2 مليار دولار أمريكي، ليكون إجمالي ما حصلت مصر عليه من القرض 10 مليار دولار.

كما شهد شهر فبراير ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليصل إلى 42.616 مليار دولار بنهاية شهر يناير، بارتفاع يقدر ب55 مليون دولار عن الشهر السابق له.

وقد شهد الجنيه تحسن ملحوظًا منذ آخر شهر يناير إلى منتصف شهر فبراير، وهبط الدولار من 17.97 إلى 17.6 جنيه، وفقًا لما أكدته البيانات الصادرة عن البنك المركزي، مع توقعات بمزيد من تراجع قيمته.

كما أصدر البنك المركزي المصري بيانًا رسميًا بارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، ليكون إجمالي التحويلات بمعدل 778.2 مليون دولار، أي بنسبة 3.1%.

شهد شهر فبراير أيضًا خفض سعر الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس أي 1%، وهو ما سينعكس على زيادة الاستثمارات، وانخفاض عجز الموازنة، وتحسين فرص العمل.

كانت شركة “دانة غاز الإماراتية” قد أعلنت عن ارتفاع استثماراتها بمصر ل5 مليار دولار، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد حفر ثاني أكبر حقل غاز في مصر، ويسمى “حقل ميراك”، باحتياطي قدره تريليون قدم مكعب.

أعلنت مجموعة LULU الهندية عن ضخ 500 مليون دولار بالاقتصاد، وإقامة العديد من المتاجر وهو ما يوفر 40 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى أن استثماراتهم بمصر حاليًا تقدر ب50 مليون دولار، أي أن استثماراتهم زادت 10 أضعاف.