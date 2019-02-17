تعرف على تفاصيل قانون تنظيم التطوير العقاري

تعلن الحكومة عن تكثيف جهودها لمناقشة وإعداد قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، لحماية جميع الأطراف، بداية من المواطن والمطور وحقوق الدولة.

ومن أبرز المعلومات حول مشروع القانون الجديد ما يلي: