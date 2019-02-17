تعرف على تفاصيل قانون تنظيم التطوير العقاري

تعلن الحكومة عن تكثيف جهودها لمناقشة وإعداد قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، لحماية جميع الأطراف، بداية من المواطن والمطور وحقوق الدولة.
ومن أبرز المعلومات حول مشروع القانون الجديد ما يلي:
- استهداف حماية القطاع والمواطن والاستثمارات التي يتم ضخها، وإدارة المنظومة الاستثمارية للعقارات باحترافية أكثر.
- تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بالمهنة وحمايتها، وزيادة مستواها.
- إقامة اتحاد عام لشركات التطوير العقاري، وهو الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
- يضم الاتحاد المطورين العقاريين، وتمثيل مصالح الأعضاء، والعمل على تطوير مهنة العقار، ورفع المستوى المهني، والمساهمة في الحفاظ على سمعتها بمصر.
- يشتمل على عقوبات لمن يخالف أحكامه الجوهرية، ومن يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص.
- معاقبة من قام بالإعلان أو طرح على الجمهور أي وسيلة لبيع الوحدات، أو تلقي أموالًا منها بالمخالفة.
- مشروع القانون يتضمن منح المطورين العقاريين وقت للعمل بالقانون فترة لا تزيد عن عامًا من تاريخ العمل به، لتوفيق الأوضاع.