تعرف على الأدوية التي يحذر تناولها لطلاب الابتدائي بعد تطعيمهم ضد الديدان المعوية

قام مركز المعلومات الدوائية التابع لوزارة الصحة بالتحذير من تناول طلاب المرحلة الابتدائية بعض الأدوية بعد تطعيمهم ضد الديدان المعوية.

وقد انطلقت المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية يوم الثلاثاء الماضي في العديد من المحافظات، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وقد أكد المركز، أن العقار المستخدم في تلك الحملة يحتوي على مادة Mebendazole وهي مادة قوية طاردة للديدان، ولكن يجب ألا يتناول الطفل على عقار يحتوي على مادة “الميترونيدازول”، بعد تطعيمه بالجرعة الخاصة بالحملة، على الأقل ب5 أيام.

ومن المستحضرات التي يجب الابتعاد عنها لمدة 5 أيام على الأقل بعد التطعيم ما يلي:

فلاجيل Flagyl. امريزول Amrizole . فلازول Flazol. اليزول Elyzol. روزيكس Rozex. فلاجيكور Flagicure . انازول Anazol . دوموزول Dumozole . نيدازول Nidazole . سوبرازول Superazole. ميتروتيدازول Metronidazole. بوميكسازول bumexazole. Copagaramonكوباجرامون. دومازول dumazol. entophar انتوفار.

وأشار المركز، أن العقار يتم تناوله عن طريق الفم، ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، ويمكن أن يمضغ أو يتبلع بالكامل.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور هاني الناظر، أن تحذيرات المركز القومي للبحوث سابقًا صحيحة نتيجة التداخل الدوائي الذي قد يحدث، ويعمل على إصابة الجلد بمشاكل خطيرة للغاية.