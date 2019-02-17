أسعار الأسماك اليوم الأحد 17 فبراير في الأسواق المصرية

أسعار الأسماك اليوم الأحد، نتابع معكم اليوم أسعار الأسماك في الأسواق المصرية، وكما تعودنا منذ عدة أشهر إن أسعار الأسماك تشهد حالة من الاستقرار، والأسعار التي سنطرحها هي المعلن عنها من سوق العبور للجملة.
ونسبة للأسعار نجد أن يتراوح سعر السمك البلطي نمرة 1 ما بين 21 جنيه مصري إلى 23 جنيه مصري، أما سعر السمك البلطي نمرة 2 يتراوح سعره ما بين 18 جنيه مصري إلى 20 جنيه مصري.
أسعار الأسماك اليوم الأحد 17 فبراير بسوق العبور
ومن الجدير بالذكر إن الأسعار الموضحة بالجدول التالي هي أسعار سوق الجملة وتلك الأسعار لا تعبر عن السعر النهائي، ولابد من إضافة تكاليف النقل ومصاريف تحمل الفاقد من البضاعة.
|نوع السمك
|السعر بالجنيه المصري
|بلطي أسواني
|يتراوح سعره ما بين 15 جنيه إلى 27 جنيه
|بطلي نمرة 3
|9 جنيه مصري
|فليه بلطي
|يتراوح سعره ما بين 30 جنيه إلى 80 جنيه
|بوري نمرة 1
|يتراوح سعره ما بين 34 جنيه إلى 44 جنيه
|بروي نمرة 2
|يتراوح سعره ما بين 25 جنيه إلى 35 جنيه
|جمبري نمرة 1
|يتراوح سعره ما بين 260 جنيه إلى 320 جنيه
|جمبري نمرة 2
|يتراوح سعره ما بين 125 جنيه إلى 225 جنيه
|جمبري نمرة 3
|يتراوح سعره ما بين 90 جنيه إلى 140 جنيه