مرفق رابط: تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2019 في مصر

أكد أحمد مصطفى عبدالحميد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية على ضرورة الانتهاء من تسجيل استمارات طلاب الشهادة الثانوية الكترونيًا، وفى حالة عجز الطالب عن التسجيل يقوم معلم الحاسب الآلي بالمعهد بمساعدته فى التسجيل.

تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية هنــــا

وشدد عبد الحميد، على ضرورة وضع خطط تحسين للطلاب بطئ التعلم ومتابعتهم من مديرى الإدارات التعليمية والموجهين وشيخ المعهد ومشرف المادة، والتأكيد على تحفيز الطلاب للحضور بالمعاهد من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة، وتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى، والمكتبة استعدادً لمشروع تحدي القراءة العربي.

وأشار إلى أهمية المتابعة الجيدة للعملية التعليمية، من مديرى المراحل ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين، ومتابعة تسليم الكتب الدراسية، ومطابقة المناهج للجدول الزمني المعد لها. وفق "اليوم السابع"