نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 ” نتائج التمهيدي ” الثالث المتوسط والسادس الإعدادي كل...

ننشر روابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 جميع المحافظات فور إتمامها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي محمد إقبال الصيدلي، ومنذ أيام قليل تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2019 بالعراق ” نتائج التمهيدي ” والتي قد يبحث عنها جميع الطلبة والطالبات عبر شبكات الأنترنت، ومن ضمن تلك المحافظات ” الرصافة الثانية والمنثى وديالي” ومازالت نتائج التهميدي السادس الابتدائي بالعراق 2019 بالظهور تباعا محافظة تلو الأخرى فور انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في الكشوف النهائية التي يتم رفعها في هيئة ملفات pdf ومساعدة جميع الطلاب على التعرف على درجات التمهيدي.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 ” نتائج التمهيدي “

تعلن وزارة التربية العراقية عن نتائج السادس الابتدائي 2019 ” نتائج التهميدي” بالعراق للمحافظات المنتهية من إجراءات التصحيح وإعلانها بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع الأزدهار وشبكة الناصرية برقم الامتحاني أو بالاسم والمدرسة.

روابط نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2019 بالعراق

سوف يتم توفير نتائج التمهيدي 2019 للسادس الابتدائي بالعراق سوف تتوفر عبر المقال فور ظهورها رسميا عبر موقع وزارة التربية العراقية، والجدير بالذكر أن جميع امتحانات التهميدي 2019 للصف السادس الابتدائي العراقي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي 2019 قد انتهت في يوم الحادي عشر من شهر فبراير بعدما إنطلقت يوم 3 فبراير واستمرت جميع اللجان الامتحانية وسط حالة أمنية مستقرة، وندعو لجميع الطلاب التوفيق والنجاح لكل المراحل التعليمية.