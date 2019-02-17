مشروع شقق الاسكان الاجتماعي الجديد .. تفاصيل وموعد طرح حجز وحدات الاعلان الحادي عشر و اماكن ومساحة...

شقق الاسكان 2019 الإعلان الحادي عشر 11 | بعد الإقبال الكبير من قبل المتقدمين للإعلان العاشر من لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، والذي وصل لأكثر من 200 ألف متقدم، وهو الأمر الذي فاق كل التوقعات، تستعد وزارة الإسكان المصرية لطرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة، مما يعجل ببداية فتح باب الحجز في الإعلان الحادي عشر لشقق الإسكان الاجتماعي خلال أيام من الآن.

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ويأتي طرح شقق الاسكان الإعلان الحادي عشر بعد تضاعف أعداد محدودي الدخل في مصر بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الوحدات السكنية خلال أخر عامين، مما جعل من العب على شريحة متوسطي ومحدودي الدخل شراء وحدة سكنية من القطاع الخاص، وبالتالي تكون شقق الإسكان الاجتماعي هي الحل الأنسب لتلك الشريحة.شقق الاسكان الاعلان الحادي عشر الجديد

موعد طرح شقق الإعلان الحادي عشر

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، إن موعد بداية الحجز في الإعلان الحادي عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي سيكون خلال شهر مايو القادم، موضحة أن حتى الآن لم يتم حصر عدد الوحدات التي يشملها الإعلان الجديد، وجاري حصرها خلال الأيام القادمة.

وكشفت مي عبد الحميد، إن الإعلان الحادي عشر من شقق الاسكان الاجتماعي سيتضمن وحدات سكنية بمساحات مختلفة 90 متر “3غرف وصالة”، واخرى “غرفتين وصالة”، وأوضحت سيادتها المستندات المطلوبة للحجز في الإعلان الحادي عشر من مشروع الإسكان الاجتماعي وهي :

الاوراق المطلوبة للحجز في الإعلان الحادي عشر

1- صورة البطاقة الشخصية “الرقم القومي” للمتقدم والزوجة ويشترط سارية

2- شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة “في حال كانت تعمل”، ويتم ختم الأوراق وتوقيعها من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

3- صورا من الشهادات الرسمية الثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة

4- إيصال مراق حديث لمحل السكن الحالي

أماكن الإعلان الحادي عشر شقق الاسكان

بحسب مصادر، فإنه من المتوقع أن يتضمن الإعلان الحادي عشر حوالي وحدة، منها 16701 وحدة بالمدن الجديدة، و8088 وحدة بالمحافظات (ثلاث غرف وصالة)، ولم يتم تحديد أماكن الشقق السكنية والوحدات الشاملة بالإعلان الحادي عشر، إلا أن المصادر تؤكد أن أغلب الشقق بالإعلان الحادي عشر ستكون بمحافظات الصعيد.