روابط نتائج طلبة التمهيدي 2019 “السادس الابتدائي” العراق بالاسم خلال موقع وزارة التربية...

يتوالى نشر نتائج التمهيدي بالعراق وخارجي العراق 2019 عقب اعتمادها من قبل محمد إقبال الصيدلي وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة، حيث دخلت أوراق امتحانات نصف السنة لجميع طلبة المرحلة التمهيدية بالتعليم العراقي في مختلف التخصصات والشعب بجميع المحافظات مرحلة التصحيح والتجميع ورصد الدرجات، وذلك تمهيداً لإعلان النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والسومرية نيوز وموقع ناجح بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها بشكل رسمي.

ويتيح موقع ناجح الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن نتائج الصف طلبة التمهيدي بالعراق 2019 والسادس الابتدائي خارجي وداخلي “التمهيدي” من خلال توفير روابط تحميل ملفات pdf شاملة كشوفات بأسماء الطلاب في كل محافظة، للحصول على النتيجة من خلال اسم الطالب، أو رقم الجلوس الخاص به، ويقوم موقع ناجح بعرض روابط مباشرة للملفات والتي يمكنكم البحث فيها بالاسم والمحافظة واسم المدرسة المقيد بها الطالب.

نتائج التمهيدي بالعراق 2019

سنتابع معكم أخر تفاصيل ظهور نتائج السادس الابتدائي بالعراق، وسنزودكم بجميع الروابط المباشرة للحصول على نتائج المحافظات، مثل بغداد، الكرخ، الرصافة، أربيل، صلاح الدين، الأنبار، النجف، دهوك، السلمانية، القادسية، بابل، واسط، ديالي، ذي قار، الأشراف، ميسان وغيرها بالإضافة لنتائج السادس التمهيدي بخارج العراق.

وزارة التربية والتعليم العراقية

تقوم وزارة التربية والتعليم بالعراق من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لها، برفع جميع نتائج مراحل التعليم التمهيدي بالعراق ومنها الثالث متوسط حال ظهورها.نتائج تمهيدي العراق السادس الابتدائي 2019

ظهرت نتيجة الرصافة الثانية من هنا ، ونتيجة تربية ديالي من هنا، ونتائج تربية المثني من هنا.

تظهر نتائج المحافظات بشكل متوالي وسنكون متابعين معكم حتى ظهور جميع المحافظات، وسوف تظهر النتائج لكل محافظات العراق خلال الأيام القليلة المقبلة فتابعوا معنا.

خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الحالي سوف تظهر العديد من النتائج الخاصة بجميع الطلاب فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.