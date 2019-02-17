برامج الحج السياحي 1440هـ .. هنا اسعار رحلات الحج السياحي 2019 وشروط واوراق الحجز المطلوب توافرها

يتوقع أن ترتفع أسعار رحلات الحج السياحي 2019 عن العام الماضي، وذلك بحسب ما صرح به أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية، وذلك نتيجة زيادة أسعار الخدمات في المملكة السعودية عن العام الماضي من سكن وطوافة، مؤكداً في الوقت ذاته أن عدد تأشيرات الحج السياحي لمصر ثابتة وهي 36 ألف تأشيرة.

وحتى الأن لم يتم تحديد أسعار الحج السياحي 1440 هـ بشكل نهائي، حيث يفترض أن يغادر وفد من أعضاء غرفة شركات السفر والسياحة إلى المملكة منتصف شهر يناير القادم، وذلك للوقوف على أخر الزيادات في الخدمات التي يتم تقديمها، ومحاولة الوصول لنسبة الزيادة في برامج الحج ومناقشتها مع الجانب السعودي قبل إقرار الأسعار الجديدة.

موعد التقديم لقرعة الحج السياحي 2019

بدأ اليوم الثلاثاء 15 يناير تقديم المواطنين لقرعة الحج السياحي 2019 بعد اعتماد الضوابط الخاصة من خلال وزيرة السياحة، مع زيادة تصل إلى 5% عن أسعار العام الماضي.

اسعار الحج السياحي 2019

وبخصوص أسعار الحج السياحي الجديدة حسب المؤشرات، وشاملة تذكرة الطيران والإقامة.

البرنامج البًعد عن الحرم السعر برنامج 5 نجوم مباشر الحرم 250 متر 132 ألف برنامج 5 نجوم الصف الثاني من 250 إلى 2500 متر 110 ألف برنامج 4 نجوم الصف الأول 94 ألف برنامج 4 نجوم الصف الثاني 91 ألف الحج الإقتصادي فنادق مكة 60 ألف

ضوابط الحج السياحي الجديدة 2019

فتح باب التسجيل مبكراً عقب إعلان الضوابط والأسعار النهائية لموسم الحج

ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي عن العام الماضي

لن يسمح بالتسجيل في قرعة الحج السياحي لمن سجل في قرعتي “الداخلية والتضامن”.

20 ألف لحجز الحج لمستوى 5 نجوم، و15 لمستوى 4 نجوم، و10 للمستوى الإقتصادي لضمان الجدية من المتقدم.

آلا يقل موديل الأتوبيس السياحي الناقل للحجاج “الحج البري” عن موديل 2010

أقصى مسافة بإقامة الحجاج المصريين عن الحرم المكي هي 2500 متراً مع توفير “شاتل بلص” لإيصالهم المسجد الحرام.

يفترض أن تشهد رحلات الحج السياحي هذا العام اقبال ضعيف عن العام الماضي بعد زيادة الأسعار التي يرتقب أن تصل إلى حوالي 10 في المئة عن أسعار العام الماضي.

أقرأً أكثر عن قرعة الحج السياحي وشروط وأوراق التقديم لها من خلال زيارة الرابط بالأسفل.

وبالرغم من الزيادة في أسعار برامج الحج السياحي، إلا إنه ينتظر اقبال كبير من قبل الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام، بعد أن خصصت وزارة السياحة الجزء الأكبر من التأشيرات للحج الأقتصادي والبري.

وحتى الآن لم يتحدد موعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي، ولكن ينتظر أن يتم إعلان القرعة قبيل الرحلات بقرابة شهرين على الأقل.

تلك هي أسعار الحج السياحي في مصر، اى استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم من خلال تلك المقالة بالرد عليكم مباشرة.