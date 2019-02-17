“وزير التعليم” يوضح حقيقة الزي المدرسي للمعلمين وحقيقة تعميمه على مدارس الجمهورية

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مجرد زوبعه، وأن الأمر هو أن محافظ الوادي الجديد قام بتنفيذ مبادرة جميلة بمحافظته وهي توحيد الزي المدرسي للمعلمين والإداريين لتوحيد المظهر، وإضافة هيبة للمعلمين.

وأشار الوزير أن تلك المبادرة من المحافظ فقط، وأن الوزارة تنظر إليها باهتمام، ولكنها ليست مبادرة قومية على مستوى الدولة حاليًا، ولم تصرح الوزارة بأي شيء يخص الزي المدرسي، ونفت الوزارة تحمل المعلم 50% مبالغ مادية لقيمة الزي كما شاع على مواقع التواصل.

وأضاف الوزير أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ويتمنى تعاون الجميع لتشجيع كافة المحاولات التي تنم على الإصلاح، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، والتعاون على تطوير الأفكار بحوار إيجابي، والابتعاد عن نقل المعلومات بلا مرجعية، وعدم تحطيم من يجتهد ويوقف قطار التقدم، وعدم السخرية من كل شيء والجدل الغير هادف، لأن ذلك لن يساعد الوطن ولن يساعد من يجتهد ويسعى للإصلاح.