كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو سعد يستأنف تصوير مسلسله الجديد "بركة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفنان عمرو سعد، تصوير عمله الدرامي الذي من المقرر أن يتم عرضه في الموسم المضاني المقبل، والذي يحمل اسم "بركة".

وقام عمرو سعد بتصوير عدد من مشاهد العمل الدرامي فجر اليوم مع الفنان مصطفى درويش وعدد من الفنانين الآخرين،داخل ستديوهات منطقة "شبرامنت".

مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.