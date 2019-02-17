شاهد: مسلسل سرقت زوجي الحلقة 62 مترجمة

سرقت زوجي هو مسلسل هندي رومانسي شيق، يعتبر تكملة لمسلسل تسلسل العلاقات المتغيرة ، عرض لأول مرة في 4 يونيو لعام 2018م على قناة زي ألوان، وحصل على تفاعل جماهيري كبير، ثم تم دبلجته إلى العربية وتم عرضه على قنوات عربية، وحصل على تفاعل عربي كبير .

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تدور أحداث العمل حول قصص الحب المتعددة والصعوبات التي تواجهها ، عن الحب والمشاكل الزوجية، أديتي شارما ، دراشتى دهامي ، شاكتي أرورا، أبهيناف شوكلا وكينشوك ماهاجان في أدوار مولي، نانديني، كونال، راجديب وإيشان على التوالي.

و يدور العرض حول أصدقاء الطفولة نانديني ومولي اللذين انفصلا عن بعضهما البعض ، وبعد سبع سنوات التقيا، وغيرها من الأحداث المثيرة التي يحكي المسلسل قصتها بشيء من التفصيل.