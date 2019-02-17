كشفت الممثلة البحرينية أميرة محمد، أنها تلعب دور شخصية تعاني عاطفياً واجتماعياً بمسلسل غصون في الوحل، معربةً عن فخرها واعتزازها بالوقوف أمام جميع النجوم في "هوليوود الخليج".

مسلسل غصون في الوحل الحلقه الاولى هنـــا

ولفتت إلى أنها لم تغبْ عن الساحة الفنية على الإطلاق، كما أن تواريها عن المسرح سببه انشغالها في تقديم عروض للنساء فقط، في المملكة العربية السعودية، كاشفةً عن استعدادها للمشاركة في عمل مسرحي مشترك، سينطلق في شهر مارس المقبل.

وقالت الفنانة أميرة: "اليوم أعود مجدداً إلى الدراما الكويتية من خلال مسلسل "غصون في الوحل" الذي تكفّل المخرج محمد دحام الشمري في إخراجه، وسيتم عرضه قريباً على الشاشة الصغيرة، حيث أؤدي فيه دور البطولة بمعية الفنانة القديرة هدى حسين، التي ألتقي بها للمرة الثالثة في مشواري، بعد مسلسلي "الدكتورة" و"صمت السنين".