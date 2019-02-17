كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. اللقطات الأولى من مسلسل أكرم حسني في رمضان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان أكرم حسني، جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بكواليس مسلسله الجديد الي من المقرر أن يتم طرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشر أكرم حسني، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أول فيديو من كواليس مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات"، الذي يجمعه مع الفنان أحمد فهمي وسيعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وظهر أكرم وفهمي وهما يرتديان ملابس تنكرية وعلق أكرم قائلا: "بحب الشغل مع فهمي عشان دايما في اعماله بيناقش قضايا مهمة تثري الثقافة في المجتمع المصري".

"الواد سيد الشحات"، بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى".