تقوم وزارة التربية والتعليم بتسليم التابلت المدرسي الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي في بعض المحافظات على أن يتم تسليم باقي المحافظات تباعًا، حتى يتم تسليم جميع المدارس، ويتشوق الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة مواصفات التابلت المدرسي الجديد 2019 ، ومميزاته والأوراق المطلوبة للحصول عليه وموعد التسليم .

مواصفات التابلت المدرسي الجديد 2019

وزنه 558 جرام .

مقاس الشاشه 10.1 بوصة .

سرعة المعالج 1.6 جيجاهيرتز، من طراز Octa-core .

وضوح الشاشة 1920×1200 مع تكنولوجيا فائقة الوضوح “TFT”.

كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل وخلفية بدقة 8 ميجابكسل .

بطارية سعة 7300 مللي أمبير .

إمكانية استخدام الفيديو بتقنية FULL HD .

ذاكرة عشوائية (RAM) سرعة 3 جيجابايت .

مساحة التخزين 10.3 جيجابايت.

يدعم ذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجابايت .

يدعم شبكات الـ4G .

ملحقات إضافية

مدعم بنظام التشغيل أندرويد .

مزود بقلم إلكتروني للكتابة .

يتم تسليم التابلت مع شاحن وجراب لحماية الجهاز .

يحتوى على خاصية التتبع .

التابلت مدعوم ببرنامج KNOX MDM لتأمين بياناته وإدرة محتوياته .

الأوراق المطلوبة للحصول على التابلت :

دفع 100 جنيه كرسوم تأمين مع استلام ايصال بالمبلغ في أقرب مكتب بريد .

صورة بطاقة ولي الأمر أو شهادة ميلاد الطالب .

توجه ولي أمر الطالب للمدرسة للتوقع على إقرار استلام التابلت مع الاحتفاظ بإيصال التأمين .