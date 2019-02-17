وفاة أقدم سجين في مصر بعد مرور شهرين على خروجه من السجن بسبب أزمة قلبية

توفي اليوم كمال ثابت، الذي عرف إعلامياً بـ “أقدم سجين في مصر” والمقيم في قرية الديابات دائرة مركز أخيم شرقي محافظة سوهاج، نتيجة أصابته بأزمة قلبية، وهذا بعد خروجه من السجن بشهرين فقط، بناء على عفو رئاسي في أوائل شهر ديسمبر المنقضي.

وأوضح مصدر طبي مسئول في محافظة سوهاج، أن كمال ثابت وصل إلى مستشفى سوهاج الجامعي جثة هامدة وتم وضعة في ثلاجة مشرحة المستشفى، وأن سبب الوفاة تعرضه لأزمة .

والجدير بالذكر أن كمال ثابت البالغ من العمر 66 عاماً، حكم عليه بالسجن في 3 قضايا منهما قضيتين قتل والثالثة الشروع في قتل، وقضى في السجن 46 عاماً، إلى أن تم صدور عفو رئاسي عنه وخروجه من السجن في 8 من شهر ديسمبر من العام المنقضي.