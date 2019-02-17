انخفاض سعر الدواجن اليوم وارتفاع سعر كرتونة البيض

صرحت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، بأن الأسعار الاسترشادية اليوم للبيض والدواجن، حيث شهد السوق اليوم تراجع سعر الدواجن البيضاء مع ارتفاع سعر البيض، حيث أكد الدكتور عبد العزيز السيد، بأن سعر الدواجن اليوم في المزارع بلغ نحو 28 جنيه للكيلو، حيث بلغ سعر الدواجن في المحلات التجارية من 23 إلى 33 جنيه للكيلو، وأشار بأن ارتفاع سعر الدواجن في المزارع أو المحلات عن تلك الأسعار يجب تواجد رقابة من الأجهزة المختصة للتصدي لارتفاع الأسعار.

وأكد ريس الشعبة، بأن سعر كرتونة البيض اليوم بلغ نحو 36.50 جنيه مصري بزيادة بلغت جنيه واحد، وتصل إلى الأسواق بسعر 40 إلى 41 جنيه للكرتونة للمستهلك، وان مصر تنتج سنويا 1.6 مليون طن.