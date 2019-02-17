وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان تثير جدلا واسعًا

يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منذ السبت، خبر وفاة مغنية الراب الكويتية دانة العليان دون أن يتم تأكيده من جهات رسمية أو مصادر عائلية مقربة منها، فيما نعاها الكثير من جمهورها، متمنيين لها الرحمة والمغفرة؛ مطالبين بحذف الصور والفيديوهات المسيئة لها على مواقع الانترنت.

الفنانة دانا العليان شابة كويتية، اشتهرت عبر مواقع السوشال ميديا، وتعتبر أول رابر كويتية، خاضت تجربة التمثيل، إلا انها ما لبثت ان انسحبت من هذا الغمار بعدما عبرت عن امتعاضها من سيطرة العلاقات الشخصية على الوسط الفني في الكويت بعيداً دخول المجال المهني.

عرفت دانة العليان في بدايتها كـ إمراة محجبة، لكنها سرعان ما خلعته بناء على طلب من زوجها، بحسب قولها، واشتهرت بجملتها الشهيرة "مو هامني شي"، علاوة على العديد من العبارات الأخرى. وفق "لها"