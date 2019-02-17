أسطورة حب جديدة تتحدى عشرات السنتيمترات

ظهر العملاق البريطاني ريتشارد أوزمان برفقة مغنية الجاز سومودو جاياتيلاكا لأول مرة في عيد الحب ليعلنا عن علاقتهما للجمهور بشكل مباشر، فيما شكل الأمر صدمة للآخرين.

وانتشرت شائعات مؤخراً تتعلق بالحديث عن العلاقة السرية بين أوزمان البالغ طوله 2.04 متر وجاياتيلاكا البالغ طولها 1.5 متر فقط، حسب رائج.

ويبدو أن مؤلف ومقدم برنامج بوينتليس على قناة "بي بي سي" أوزمان، 48 عاماً، كان على علاقة سرية مع مغنية الجاز 39 عاما منذ شهور مضت.

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وعلى الرغم من أن الناس يضحكون ويتهامسون ساخرين لأنه أوزمان أشبه بعملاق بجانب حبيبته، لكنه يؤكد أن ذلك لا يعني له شئ وأنهما خلقا لبعضهما.

وكان العملاق أوزمان والقصيرة سومودو، وهي من أصول سريلانكية، ظهرا معا لأول مرة في عيد الحب وقالت سومودو "نحن في غاية السعادة".

يذكر أن أن أوزمان سبق له الزواج وله طفلين من مطلقته، التي لا يعرف عنها شيئا لبعدها عن الأضواء.