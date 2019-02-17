موعد افتتاح متحف محمد صلاح في مركز شباب الجزيرة

استقر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على موعد افتتاح متحف اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول الانجليزي، حيث أن المتحف مقام في مركز شباب الجزيرة، والافتتاح سيكون في شهر يونيو القادم، وتم تحديد الموعد قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تقام في مصر.

وقرار فتح المتحف قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، حيث أن المتحف يعتبر دافع قوي للاعب حتى يتألق ويقود فريق الفراعنة للحصول على اللقب بطل قارة إفريقيا، والسبب الأخر هو وجود اللاعب محمد صلاح في مصر أثناء المعسكر الخاص بالأمم الإفريقية، وستقام احتفالية بمناسبة الافتتاح سيحضرها النجم محمد صلاح.

والمتحف يحتوي على جميع مقتنيات محمد صلاح منذ بداية مشواره الكروي وتزين المتحف بها، وقد نسقت وزارة الرياضة مع اللاعب حتى يتم إقامة تلك المتحف، بالإضافة إلى التواصل مع بعض الفنانين لعمل تمثال خاص باللاعب.