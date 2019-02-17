أسعار الذهب اليوم الأحد 17/2/2019 في الأسواق

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 17 فبراير 2019 استقراراً ملحوظاً في الأسعار بالأسواق بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة ليسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر نحو 645 جنيها، وبلغت أوقية الذهب أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري لتسجل 1321 دولار.

بينما بلغ الجرام عيار 18 نحو 552 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 737 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 5160 جنيها.

وقد تشهد معظم التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة في سعر الأعيرة المختلفة في محافظات مصر المختلفة، وهذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشاً أو جنيه واحداً.