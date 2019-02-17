شغال hd بث مباشر ريال مدريد وجيرونا اليوم 17 فبراير… ريال مدريد ضد جيرونا مباشر الاسطورة لبث...

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا

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رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا

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الدقيقة 10 | ريال مدريد 0-0 جيرونا.

الدقيقة 25| الهدف الاول للريال كاسميرو

الدقيقة 25 | ريال مدريد 1-0 جيرونا

نهاية الشوط الأول | ريال مدريد 1-0 جيرونا كاسميرو

تشكيلتا #ريال_مدريد وجيرونا في الجولة 24 من #الدوري_الإسباني لكرة القدم