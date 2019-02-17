الفائز في اليانصيب أخفى وجهه بطريقة غريبة حتى لا يلجأ إليه أحد

لجأ رجل إلى حيلة غريبة في جامايكا، عند فوزه بجائزة اليانصيب ليتفادي طلبات الأهل الذين يراهنون على الشخص المتوج كي يطلبوا قروضاً يحسنوا وضعهم المالي.

ووفقاً للصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرجل الذي فاز بجائزة قدرها 1.17 مليون دولار أمريكي، ارتدى قناعاً أثناء استلام الجائزة ليخفي شخصيته.

وقال الفائز الذي جرى تقديمه باسم "أ. كامبهيل"، إنه حريص على ألا يعرف الآخرون بأنه فاز بجائزة اليانصيب المثيرة، ولذلك، فضل ألا يكشف وجهه، ولجأ للقناع الشهير الذي استخدم في فيلم "سكريم" .

وأضاف أنه ينوي شراء بيت مناسب لكنه لم يعثر عليه بعد، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطوير مشروعه الصغير حتى يبدأ حياة جديدة من الرخاء.

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وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لفائزين آخرين في منطقة الكاريبي أن أخفوا وجوههم أثناء استلام جوائز اليانصيب.

ويحرص الفائزون على إخفاء الهوية تفاديا لشبكات الإجرام التي تستهدف الأثرياء الجدد، فضلا عن تجنب طلبات الأقارب الذين يطلبون ديونا أو عطايا من الفائز باليانصيب.

المصدر: صحيفة القدس