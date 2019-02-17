فيديو كليب ناسيني ليه للفنان تامر حسني

طرح الفنان المصري الشاب تامي حسني فيديو كليب ناسيني ليه بعد النجاح الذي حققه ألبومه الجديد عيش بشوقك.

وشوق تامر حسني الجمهور بعرض اغنية ناسيني ليه من خلال نشره لصوره مع المونتير عمرو عاكف والذي وصفه بأسطورة المونتاج.

يذكر أن الفنان تامر حسنى يصور حاليا فيلمه الجديد كل سنة وأنت طيب بمشاركة خالد الصاوى، وعائشة بن أحمد وآخرون، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق، وكان آخر فيلم قدمه تامر حسنى فى السينما هو "البدلة" والذى حقق أرقاما قياسية فى السينما المصرية، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.

كليب ناسيني ليه، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، ومن إخراج سعيد الماروق، وتم تصوير الكليب في محافظة الإسكندرية.