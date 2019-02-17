شاهد: حقيقة توقيف الشابة صباح داخل فندق في العاصمة

كشفت مصادر إعلامية يوم الأحد عن حقيقة الانباء التي تتحدث عن القبض على مغنية الراي المثيرة للجدل والمعروفة باسم "الشابة صباح".

وأكدت المصادر أن مصالح الشرطة بالعاصمة، ألقت القبض على مغنية الراي المثيرة للجدل والمعروفة باسم «الشابة صباح»، داخل أحد فنادق الضاحية الغربية للعاصمة.

ونقلت "قناة النهار" عن مصادر مطلعة قولها إنه جرى توقيفها خلال تواجدها بفندق في الشراڤة غربي العاصمة.بعدما اكتشفت مصالح الشرطة أنها محل بحث بعد صدور أحكام قضائية بالحبس في حقها.

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وأوضحت المصادر، أن مغنية الراي «الشابة صباح» التي كانت تقيم بفندق معروف بالشراڤة غرب العاصمة، تفاجأت بتوقيفها، أمس، من قبل عناصر الشرطة، بعد إرسال بطاقية المقيمين بالفندق لمصالح الأمن، ليتبين بعد البحث والجرد في السجل الإلكتروني للمبحوث عنهم، أن المغنية المثيرة للجدل، محل بحث من طرف العدالة بعد صدور حكم قضائي في حقها من طرف مجلس قضاء تلمسان.

ووفق المصادر، فإنه من المقرر يتم تقديم «الشابة صباح» للمثول أمام وكيل الجمهورية في إقليم اختصاص المحكمة، التي صدر عنها الحكم القضائي، وهو ما يعني أن المغنية سيتم نقلها إلى ولاية تلمسان.