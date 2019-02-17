شاهد: تحطم جسر معلق بسبب تهور سائح

تعرض جسر معلق في الصين يمر أعلى مياه عميقة إلى التحطم والانهيار، بسبب قفز سائح عدة قفزات متتالية أدت إلى تهالك حبال الجسر، وتسبب في تعريض حياته والفريق المرافق له للخطر.

وكان الجسر مكوناً من قطع رفيعة من الصلب، أدى الاهتزاز العنيف إلى انفصالها وسقوط ما يقرب من ستة سياح، إلا أنهم وفقاً لكلام المسئول عن الجسر المقام على أحد المناظر الخلابة الشهيرة في الصين، ظلوا معلقين في الهواء دون أن يسقطوا في المياه.

ويظهر في مقطع فيديو قصير، الجسر وهو مصنوع من الخشب والحبال وبحالة سيئة ومتهالكة وقد سقط جانب منه بالكامل بعد قيام سائح بالقفز فوقه بقوة عدة مرات، حسب رائج.

وأكد المسئول أن الجسر المعلق سيعود للعمل مرة أخرى قبل حلول الربيع، ولكن بعد إصلاحه والتأكد من سلامته.

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ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمر فيها مجموعة من السياح بالصين من فوق الجسر نفسه، لكن هذه المرة تسبب أحد السياح في تحطم وانهيار الجسر، بسبب قفزه للأعلى والأسفل بقوة.